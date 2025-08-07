$!Harán estudio para el proyecto del libramiento Isla de la Piedra-Teacapán

ESCUINAPA. Con la intención de detectar riesgos y necesidades para el proyecto del libramiento Isla de la Piedra-Teacapán, se realizó una reunión con autoridades y diversos actores sociales.
La reunión fue presidida por el Alcalde de Escuinapa Víctor Manuel Díaz, teniendo a personal del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa y la organización Entre Pueblos.
”Una parte de la reunión se basó en identificar cuáles son los retos a los que se enfrenta la puesta en marcha de este corredor (Isla de la Piedra-Teacapán) pero también identificar cuáles son los riesgos potenciales o retos potenciales a los que se enfrentarían las comunidades” dijo la directora de la Organización entre Pueblos, Dulce Pérez Gámez.
Estas son reuniones que tienen en Rosario, Escuinapa y Mazatlán, pues el libramiento Isla de la Piedra-Teacapán es un proyecto de integración económica que busca aprovechar la infraestructura carretera que ya existe en la zona costera de los tres municipios e identificar las potencialidades y vocaciones que tiene la región, para hacer una interconectividad de los tres municipios y potencializar el sur-sur.
Saben que existen condiciones que van a demandarse por parte de las autoridades locales y de los mismos sectores productivos, un avance en integración económica, el uso de nuevas tecnologías, la competencia por los recursos naturales, se intenta hacer una radiografía para dar sustento a este estudio de pre factibilidad, señaló.
Estas reuniones son para un estudio previo a esta puesta en marcha del corredor, será importante plasmar lo que se señala en este estudio de prefactibilidad para el momento de hacer la propuesta de la interconexión de este corredor se consideren acciones de intervención que mejoren las dificultades que presentan en este momento y las que potencialmente podrían desarrollarse.