$!Harán estudio para el proyecto del libramiento Isla de la Piedra-Teacapán

ESCUINAPA. Con la intención de detectar riesgos y necesidades para el proyecto del libramiento Isla de la Piedra-Teacapán, se realizó una reunión con autoridades y diversos actores sociales.

La reunión fue presidida por el Alcalde de Escuinapa Víctor Manuel Díaz, teniendo a personal del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa y la organización Entre Pueblos.

”Una parte de la reunión se basó en identificar cuáles son los retos a los que se enfrenta la puesta en marcha de este corredor (Isla de la Piedra-Teacapán) pero también identificar cuáles son los riesgos potenciales o retos potenciales a los que se enfrentarían las comunidades” dijo la directora de la Organización entre Pueblos, Dulce Pérez Gámez.

Estas son reuniones que tienen en Rosario, Escuinapa y Mazatlán, pues el libramiento Isla de la Piedra-Teacapán es un proyecto de integración económica que busca aprovechar la infraestructura carretera que ya existe en la zona costera de los tres municipios e identificar las potencialidades y vocaciones que tiene la región, para hacer una interconectividad de los tres municipios y potencializar el sur-sur.