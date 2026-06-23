$!Hasta el momento, Escuinapa no ha presentado casos de dengue: Salud

“El viernes tenemos jornada de descacharrización en Isla del Bosque... hasta ahorita llegamos cero casos de dengue, se han registrado casos sospechosos, se toman la muestra pero afortunadamente todos han salido negativos”, dijo.

Burgueño Oronia indicó que no se han dejado de trabajar las jornadas de descacharrización, por lo que considera que eso apoya en el tema preventivo.

ESCUINAPA._ De estar en foco rojo en 2025, este año, hasta el momento, el municipio no ha presentado ningún caso de dengue, informó José Burgueño Oronia, jefe de Servicios Médicos Municipales.

A todos los casos sospechosos se les toman muestran pero de enero a la fecha no se tiene ningún caso positivo, señaló.

Reconoció que debido a que apenas empiezan a registrarse lluvias, es cuando podrían tener un incremento en casos positivos, pero también pudiera ser que no pase nada, pues el serotipo que circula es el 3, que ya ha enfermado a la gente del municipio, además que esta variante ya se tuvo hace años y existe inmunidad.

“Las jornadas de descacharrización sí han tenido un impacto positivo, se han hecho jornadas desde la semana pasada, estuvimos en la colonia Morelos, recogimos 12 toneladas de cacharros; esta semana iniciamos con la Isla del Bosque, aquí podría ser en dos fases porque es grande”, dijo.

El funcionario indicó que en unas semanas más podrían ser las jornadas en la cabecera municipal; el dengue sigue siendo foco rojo o zona de alerta Isla del Bosque y colonia pueblo nuevo en la cabecera municipal.

Burgueño Oronia indicó que el llamado a la población es que evite acumular cacharros, lo que sirva o tenga función de contenedor o que pueda almacenar agua, se debe voltearse y que no genere residuos de agua pues se convertiría en un criadero.