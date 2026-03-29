Hasta el momento no se ha tenido contacto con mineros: minera

EL ROSARIO._ Al cumplirse cuatro días de la desaparición y acciones intensas de rescate de cuatro trabajadores en mina del municipio, el gerente de la mina Santa Fe, de la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V, Álvaro Enrique Vargas Miranda, anunció que hasta el momento no se ha establecido contacto o señales de su paradero.

“Hasta el día de hoy no hemos tenido contacto alguno, no hemos tenido señales pruebas o algo pero seguimos avanzando”, precisó.

Sostuvo que el dar la atención a los medios es principalmente para evitar que se difunda información confusa que afecte directamente a los familiares.

Esto tras la desaparición de los trabajadores el miércoles 25 de marzo alrededor de las 14:30 horas, tras el derrame de jal al interior de la mina.

“Todas las entidades de gobierno han estado colaborando en todo, exageradamente en todo, además de todo el esfuerzo de la empresa privada vienen muchos grupos de diferentes minas están colaborando con nosotros”, agregó.

Detalló que para mantener los trabajadores ininterrumpidos se determinó crear de cuatro a cinco grupos con 40 a 50 personas que están ingresando a mina.

Vargas Miranda informó que cada grupo al salir rinde un reporte que permite determinar acciones para avanzar con los trabajos.

“El problema del avance es que el túnel tiene un metro en promedio más o menos, en algunos lugares más, en otros lugares menos del jal de la mina”, argumentó.

Para poder avanzar entre el jal, refirió, que se ha seguido recurriendo a las hojas de triplay para evitar hundirse.

Al sumar ya más de 92 horas, es decir cuatro días de búsqueda, refirió que al existir ventilación y filtración de agua, se mantiene la esperan de que los mineros sigan bien.

“Los túneles tienen cuatro metros de alto y el jal apenas alcanzó metro, metro y medio entonces todavía tenemos mucho tiempo, hay ventilación en toda la mina, entonces tienen oxígeno, la misma mina filtra agua entonces ellos pueden acceder al agua, es un agua tipo natural por decirlo de alguna forma, entonces tienen muchas posibilidades y tenemos la fe en Dios que están bien”, sostuvo.

Sobre el avance en el trabajo, dijo que es de aproximadamente un kilómetro, pero se necesita llegar a dos kilómetros y medio.

Así también, expuso que se trabaja en aumentar la seguridad de las personas que participa de las acciones por lo que destacó se emplea una resina y puma expandible en cierta zonas pero la mina mantiene su estructura como tal.

Destacó además que la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velázquez, se ha mantenido desde su llegada a las labores de rescate.

En lo que respecta a la perforación planteada como plan B, para establecer comunicación con los mineros, indicó que se suspendió.

“No tuvo éxito, tuvimos problemas técnicos y está suspendida ahorita”.

Manifestó que personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha apoyado con material y especialistas técnicos.

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