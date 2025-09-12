Hasta en 15 días podrían restaurar energía en IMSS Bienestar de Escuinapa

Hasta por 15 días podría estar el Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa sin energía eléctrica, tras un rayo que dañó la subestación.

El Delegado del IMSS Bienestar en Sinaloa, Julio César Quintero Ledezma, explicó que la dificultad no es el recurso, si no que los cables, que son casi mil metros, son difíciles de conseguir.

“Cayó un rayo en la subestación eléctrica y nos quemó todos los cables, pero no son cualquier tipo de cable, son difíciles de conseguir, ahorita tenemos a los proveedores trabajando para que nos consigan la entrega, pero me están dando largas” indicó.

“El proveedor me dice que tarda de 11 a 15 días en abastecer porque son casi mil metros de cable, son 320 metros de largo, pero son tres tipos diferentes, si lo sumamos son casi mil metros”.

No obstante, aseguró que están buscando conseguirlos antes, en un plazo de seis días.

Mientras tanto, el nosocomio trabaja con un generador de energía eléctrica por combustible, el cual consume 120 litros cada tres horas, externó.

Hasta el momento, el Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa ha atendido urgencias como dolores abdominales y todo aquello que requiere de refrigeración fue enviado al centro de salud del municipio, explicó el funcionario federal.

Además, dijo que las cirugías están siendo trasladadas a Mazatlán y en caso de algún parto, la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social está prestando esos servicios.

Desde el miércoles 10 de septiembre, el nosocomio se quedó sin electricidad ante la caída de un rayo por las lluvias que se registraron durante esa madrugada.