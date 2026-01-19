$!Hay condiciones de seguridad para los festejos en Chametla: Curiel Ceballos

EL ROSARIO._ El Director de Seguridad Pública, Martín Roberto Curiel Ceballos, afirmó que hay condiciones de seguridad en Chametla al mantener las acciones de vigilancia. “Sí han estado dando recorridos desde el inicio del 17 hasta el 21, aquí con Protección Civil, Tránsito y por parte de nosotros de Policía Municipal”, dijo.

No obstante, el funcionario municipal reconoció que los hechos de alto impacto afectaría la asistencia al Festival Cultural por el 495 Aniversario del Mestizaje en Sinaloa. “Sí, claro que sí (hay condiciones), ha estado tranquilo ayer estuvo bastante gente; considero yo que sí relativo a otros años pensamos que derivado a las personas de la delincuencia que ha estado pasando en el Estado de Sinaloa, aquí en el Municipio de Rosario y Escuinapa pero sí ha estado la presencia bastante de la población de Chametla”.

El jefe policíaco sostuvo que además se cuenta con la coordinación y apoyo de los tres niveles de Gobierno. “Ya ayer hicieron presencia personal de Defensa (Nacional) y Guardia Nacional aquí sobre las áreas externas, lo que es la carretera y toda la zona”, argumentó.