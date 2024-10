ESCUINAPA._ No hay una negación a pagar lo que el Sindicato del Ayuntamiento exige, la intención de pagar se tiene pero está en espera de recursos del Gobierno del Estado, es algo que la dirigencia de la organización sabe, manifestó la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

“No se adeuda nada, se pagan semanas, quincenas, se adeuda esta quincena porque no se ha tenido un depósito, no nos negamos a pagar, estamos haciendo buena negociación, pero se me hace injusto estén afuera (paro laboral), con este calor, compañeras que traen niños, vienen de fuera, si ya sabían los líderes que la próxima semana van a mandar recurso”, dijo.

El tema se había hablado con los dirigentes en la negociación que se tenía, el recurso para lo que exigen que son el pago de 3 canastas básicas se solicitó hace un mes, así como recursos para pagos pendientes con DIF entre otras cosas.

No duda que el Gobernador Rubén Rocha Moya les entregue el recurso, solo que han tenido que estar enviando documentación para que puedan otorgarle el recurso, este viernes aún estaban en esa labor, por lo que probablemente será la otra semana cuando llegue el apoyo.

Indicó que lamentablemente esta vez el Sindicato no quiso ceder a pesar de que su administración se encargo de pagar la caja de ahorro que se ‘perdió’ presuntamente la administración pasada, así como canastas básicas que se adeudaban.