“Oficialmente no tenemos datos de si hay detenidos porque ahorita todavía no han bajado las autoridades; Guardia Nacional ya bajó pero no llegó al municipio, está Sedena y Policía Municipal en el lugar, y ellos me informan que las cosas se han calmado un poco, que todavía en la noche se escucharon detonaciones en las afueras del pueblo, pero hoy se calmó”.

“Yo creo que hay que hablar con claridad, los sucesos no hay que ocultarlos necesariamente, tenemos que ser claros ante la ciudadanía y yo no puedo negar que la violencia ya está en el municipio, pero hay que decir que está focalizada en la parte alta del municipio, en las colindancias con el estado de Durango, particularmente lo que colinda con el municipio de Pueblo Nuevo. Entonces, ahí se intuye que hay un enfrentamiento de civiles de dos bandos distintos”, dijo Díaz Bernal.

“Se hablaba de casas quemadas y eso pero no fue real, solo algunos vehículos, algunas motocicletas que sí se quemaron y se escucharon muchas detonaciones, pero ante el temor de la gente yo les pido que no hagan caso del todo a la información que ven en redes sociales, ya que antier se decía que estaba tapada la Caseta Mesillas y era una fotografía del mes de abril. Entonces, no es posible estar creyendo al 100 por ciento todo hasta corroborar datos oficiales, para así tener la certeza de que el suceso es una realidad y no crear psicosis en la población”.

Sobre lo que pasó exactamente en la autopista Durango-Mazatlán la noche del jueves, el Alcalde destacó que fue una situación que no se esperaba, ya que además del carro incendiado se suscitaron los bloqueos, lo cual hizo que tuvieran que intervenir los bomberos. Asimismo, sobre el caso de algunos jóvenes armados en El Palmito, el mandatario dijo que oficialmente no hay datos concretos ni personas detenidas o fallecidas.

“Desafortunadamente no esperábamos que sucediera esto y sucedió (el enfrentamiento en la autopista); el comienzo del problema inició en las colindancias con el estado de Durango, y rematamos con un bloqueo que hasta hoy a las 5 de la mañana se pudo despejar gracias a la intervención de bomberos locales, ya qué un tráiler se estaba quemando en la entrada al túnel El Sinaloense”.

“Hasta ahorita oficialmente no hay nada de eso (detenidos en El Palmito) porque los elementos que tenemos en la corporación policiaca son poquitos, entonces ellos estuvieron esperando la llegada de Sedena y Guardia Nacional, pero hasta ahorita oficialmente no tenemos reporte de esos detalles. Yo sé que la Guardia Nacional y Sedena estuvieron presentes en coordinación con la Policía Municipal, y de esas cosas, hasta ahorita tengo información de que están tranquilas; me reportan también que en el área de La Petaca se oyeron algunas detonaciones, pero no tenemos datos de personas detenidas o de personas fallecidas oficialmente”.