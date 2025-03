Hay temas que requieren ser explicados por Tesorería de Escuinapa: regidor del PT

ESCUINAPA._ Hay temas que requieren ser explicados por la Tesorería indicó el regidor del PT, Teodosio Fausto García, las sanciones por falta de pagos a laudos ya están llegando a regidores, precisó.

Indicó que, aunque oficialmente no se le ha notificado a la oficina de regidores, están llegando multas derivadas de falta de pagos de las sentencias laborales hechas por empleados de la Comuna.

“Oficialmente no hay nada, están llegando a la oficina de regidores, no se han notificado aún, pero se habla de 3 demandas y como de 45 mil pesos (la multa) son demandas(sentencias) que vienen escaladas, hay 43 que van a escalar”, dijo.

Las sanciones van a llegar, eso es de lo que tienen conocimiento, esto en tanto no se pueda acordar los pagos con estos empleados que demandaron a la Comuna por despido injustificado.

Reconoció que el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental ha acudido a hacer gestiones a la Ciudad de México, se están buscando los recursos, pero mientras no se pague o se acuerde sobre estas sentencias laborales, al parecer las multas continuarán llegando.

Tal como ocurrió a regidores de la administración pública pasada, aunque en ese caso al parecer se hizo un punto de acuerdo de manera que las multas se pagaron del erario público.

Indicó que las sentencias son millonarias y se tiene que negociar por cantidades mínimas y justas para todos, pero esos son los temas que esperan que la Tesorera Isabel Ávila Olivas explique en una comparecencia al Cabildo.

El regidor indicó que hay otros temas pendientes que se deben explicar como en el caso de trabajadores que tienen demandas pero que están laborando en la administración pública, o como es el caso del asistente del Alcalde, Antonio Leal.

“Desconocemos esos temas como están, es algo incongruente que una persona a la que se despidió como empleado, mete demanda, no cumplió el termino y se vuelve a emplear, se me hace incongruente que una persona que tiene en jaque al Ayuntamiento la tengas empleada y ganando un salario no sabemos de cuanto”, dijo.

Al parecer son 4 personas las que están en esa situación laboral y se desconoce cómo se les está pagando y cuánto, pero están laborando y no considera que sea sin percibir recursos.

“Habría que preguntar (como se les paga) el asistente (del Alcalde) no creo que ande de ‘oquis’, debe estar recibiendo un salario”, dijo.

Fausto García precisó que en relación a la información que está en redes sociales, que es de memes o información no verificada, esto es algo que como regidores deben ignorar pues es cuento de no acabar.