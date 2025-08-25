$!Hechos de violencia en Escuinapa paraliza la ciudad

ESCUINAPA._ Los negocios bajaron sus cortinas, la población intentó resguardarse, mientras decenas de pasajeros quedaron varados en el parque Miguel Hidalgo. Todo en un contexto de presuntos enfrentamientos y bloqueos carreteros en todas las entradas y salidas de la ciudad. ”Desde las 11 estamos aquí, íbamos a Teacapán, nos regresaron pero no tenemos dónde ir, no tenemos familia aquí”, dijo una vecina de Teacapán.

Los rumores son muchos, audios de voz circulan por mensajes, señalan muertos, balaceras, la gente tiene miedo pero no hay un plan para resguardo, no lo existe en el que se presume es uno de los municipios más tranquilos del Estado, un municipio en el que la guerra entre grupos delictivos no se había percibido de esta manera en 11 meses de iniciado el conflicto. Hoy toca vivir el miedo de cerca, hubo empleados que simplemente se fueron, otras empresas pararon labores por seguridad.