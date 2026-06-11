$!Heridos en ataque armado en Escuinapa denuncian falta de apoyo para continuar su recuperación

ESCUINAPA._ Acababan de echar gasolina a la moto cuando Anaira e Isaac tomaron la carretera México 15 con destino a Tecualilla, domicilio de él.

Era de madrugada, pero ella decidió darle “raite”. Apenas habían circulado alrededor de 500 metros cuando el sonido de ráfagas de bala se escuchó y el dolor se sintió en sus cuerpos, relatan.

“No vimos nada, nada más sentimos los disparos, una ‘tracatera’, y sentí que se me entumía el pie. No frené, seguí dando, seguí conduciendo hasta donde llegó la moto. Me paré, quise prenderla otra vez, pero ya no pudimos”, expresó Isaac.

Él y Anaira resultaron heridos el pasado lunes, cuando transitaban por la carretera federal México 15 y minutos antes habían sido atacados Yessica Siboney, Ramiro y Grecia, una paratleta de 14 años; los dos últimos quien murieron por el impacto de las balas.

En su caso, ambos quedaron tirados sobre el acotamiento. Una bala ingresó por la ingle de la pierna derecha de Isaac y tuvo salida, reventando el tanque de la gasolina de la motocicleta.

Desde ese lunes permanece hospitalizado. Ese día tenía que presentarse al trabajo que tiene como “fierrero” en las torres que construye la Comisión Federal de Electricidad en El Huajote, Concordia, pero ahora ya no tiene empleo, fue despedido por ausencia.