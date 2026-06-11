$!Heridos en ataque armado en Escuinapa denuncian falta de apoyo para continuar su recuperación

ESCUINAPA._ Acababan de echar gasolina a la moto cuando Anaira e Isaac tomaron la carretera México 15 con destino a Tecualilla, domicilio de él.
Era de madrugada, pero ella decidió darle “raite”. Apenas habían circulado alrededor de 500 metros cuando el sonido de ráfagas de bala se escuchó y el dolor se sintió en sus cuerpos, relatan.
“No vimos nada, nada más sentimos los disparos, una ‘tracatera’, y sentí que se me entumía el pie. No frené, seguí dando, seguí conduciendo hasta donde llegó la moto. Me paré, quise prenderla otra vez, pero ya no pudimos”, expresó Isaac.
Él y Anaira resultaron heridos el pasado lunes, cuando transitaban por la carretera federal México 15 y minutos antes habían sido atacados Yessica Siboney, Ramiro y Grecia, una paratleta de 14 años; los dos últimos quien murieron por el impacto de las balas.
En su caso, ambos quedaron tirados sobre el acotamiento. Una bala ingresó por la ingle de la pierna derecha de Isaac y tuvo salida, reventando el tanque de la gasolina de la motocicleta.
Desde ese lunes permanece hospitalizado. Ese día tenía que presentarse al trabajo que tiene como “fierrero” en las torres que construye la Comisión Federal de Electricidad en El Huajote, Concordia, pero ahora ya no tiene empleo, fue despedido por ausencia.
Por su parte, Anaira, de 28 años, espera una cirugía debido a que las balas le fragmentaron su rodilla derecha. Cuando los disparos llegaron a su cuerpo, la joven pensó que moriría, sin embargo, alcanzó a llamar a su hija de 12 años, quien llegó al lugar para pedir ayuda.
“Nos tiraron desde la parte de abajo (camino alterno a la carretera federal), la bala entró entre la pierna y la rodilla, necesitó donadores de sangre”, expresó.
Su reacción después de que la motocicleta paró y saber que no podían avanzar, fue acomodarse para intentar que sus heridas no sangraran más, pero aún así perdió mucha sangre.
“Ocupo donadores de sangre para que se pueda hacer la cirugía”, reiteró la joven.
En la reciente visita de Yeraldine Bonilla Valverde a Escuinapa, la Gobernadora interina de Sinaloa no pasó a ver a ambos heridos, pero envío a una asistente, quien señaló que se le daría seguimiento a sus casos y les llamaría, pero no volvieron a saber de ellos, precisaron.
“Creo que era su secretaria, nos pidió el nombre completo, número de teléfono, dijo que nos llamaría pero no nos han hablado... ya no tenemos dinero para los medicamentos”, señaló.
Del lunes a este jueves, Anaira e Isaac han gastado en atención médica alrededor de 10 mil pesos que han conseguido prestados, pues aunque la joven es trabajadora del Ayuntamiento, no hay dinero en la Comuna.
El gasto lo tienen que realizar y después se les reembolsa, pero ya no tienen más dinero para solventar, afirmó.