“La necesidad hace al hombre mi hermano, cuando no se puede, digamos, que cuando uno nace en el comercio; mis padres me enseñaron a vender algo y de ahí agarré el ritmo, por eso gracias a Dios aquí andamos echándole ganas a la vida”, dijo.

No obstante, refirió que la vocación de comerciante le viene de familia, pues sus padres Isidro Jaso y María Ríos desde pequeños vendían gorditas de queso y coricos de maíz.

Reconoce que no es productor, pero al cosechar la miel por familiares en su pueblo es que surgió la idea de salir a ofrecer este y otros productos como son el propóleo y jugo de maguey.

“Pues gracias a Dios a la gente le ha gustado la miel y me ha comprado todo el año, porque a eso me dedico todo el año. Cuando no hay en un lado la consigo en otra parte, la cosa es echarle ganas a la venta para sobrevivir”.

El precio actual es de 100 pesos el medio litro, pero puede mejorar su precio si la compra es de mayoreo.

Su mayor satisfacción, subrayó, es poder sostener con este oficio a su familia compuesta por su esposa, un hijo y tres nietos.