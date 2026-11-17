ESCUINAPA._ Un hombre resultó herido por arma de fuego en la colonia Ampliación Benito Juárez, durante la mañana de este martes.

El lesionado fue identificado como Jesús Antonio “N”, de 37 años, quien presentó lesiones en fémur y hombro; según reportes de las autoridades, el hombre se mantiene estable.

El hombre fue atacado por disparos de arma de fuego alrededor de las 7:30 horas de este martes, mientras transitaba por la calle Melchor Ocampo en la colonia en mención, vecinos refirieron por lo menos 10 detonaciones.

Jesús Antonio fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar para recibir atención médica.