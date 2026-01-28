El Sur
Accidente

Hombre resulta lesionado tras volcadura en carretera Escuinapa-Teacapán

El hombre resultó con probable fractura de clavícula derecha por lo que fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/01/2026 16:07
28/01/2026 16:07

ESCUINAPA._ Un hombre resultó con lesiones después de volcar en la carretera estatal Escuinapa-Teacapán.

José Alberto “N”, de 54 años, resultó con probable fractura de clavícula derecha por lo que fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar por paramédicos de la Cruz Roja.

Corporaciones de Seguridad tuvieron el reporte del percance en la carretera durante la mañana de este miércoles.

Al llegar, Protección Civil encontró un vehículo de carga de las denominadas ‘góndola’ volteada, que transportaba grava.

De los hechos tomó parte Tránsito Municipal para iniciar la investigación y el deslinde de responsabilidades.

