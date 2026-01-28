$!Hombre resulta lesionado tras volcadura en carretera Escuinapa-Teacapán

ESCUINAPA._ Un hombre resultó con lesiones después de volcar en la carretera estatal Escuinapa-Teacapán.

José Alberto “N”, de 54 años, resultó con probable fractura de clavícula derecha por lo que fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar por paramédicos de la Cruz Roja.

Corporaciones de Seguridad tuvieron el reporte del percance en la carretera durante la mañana de este miércoles.