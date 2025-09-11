$!Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa con más de 36 horas sin electricidad

ESCUINAPA._ Más de 36 horas sin energía eléctrica tiene el Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa y podrían ser días, informó el director Daniel Uribe Peraza. El daño que generó la caída de un rayo a un poste hizo que la corriente afectara unos cables subterráneos que van hacia la subestación, precisó.

”Hoy estamos atendiendo algo que jamás habíamos vivido, vivir en un hospital 36 horas sin energía, porque el daño no fue un daño menor, fue la línea, intentó Comisión (Federal de Electricidad) pero no pudieron”, dijo. El daño no solo está en el hospital, también el área de vacunología que está al fondo del nosocomio y que tiene una planta de luz independiente resultó afectada, por lo que las vacunas fueron trasladadas a Mazatlán. ”En la evaluación (de una empresa a cargo) nos dicen que hubo daño interno”, explicó.

La atención desde el lunes ha sido limitada en consulta, pues tienen que priorizar hospitalización y el área de urgencias pues la planta de energía con combustible no surte todo el hospital. Indicó que tienen dos plantas de energía para no sobrecargar una sola línea, tienen una para urgencias, hospitalización, pediatría, neonatos o quirófanos, banco de sangre.

La planta tiene que tener mantenimiento cada cierto tiempo, que puede durar 29 o 30 minutos, la otra es para atender situaciones secundarias como subir agua entre otros. Para poder tener esas plantas de combustible funcionando por más de 30 horas, ha sido importante el apoyo de empresas como Puré Mango, Rancho Agricola Las Cabras a través de Marco Muratalla y David Toledo, el doctor Armando Pinzón, pues nunca habían pasado por una situación como está y el gasto de combustible ha sido mayor al que tienen en el presupuesto.