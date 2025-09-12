Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa lleva tres días sin energía eléctrica

ESCUINAPA._ El Hospital IMSS Bienestar cumplió este viernes tres días sin energía eléctrica y podrían extenderse aún más, reconoció el director del nosocomio.

”Ya se hizo la evaluación, ya se llevó a cabo la gestión pertinente de nuestra operatividad y estamos en espera de que se libere el recurso para empezar a arreglar el siniestro”, dijo Jesús Daniel Uribe Peraza.

El hecho es catalogado como un siniestro, son más de 700 metros de cableado subterráneo el que se afectó y aún no tienen un monto de cuánto es el costo de reparación.

Eso lo ve de manera directa el IMSS Bienestar, pero aún no se tiene el dato de costos, aunque en pasillos al parecer la empresa subcontratada ventiló un costo aproximado a los 300 mil pesos.

Reconoció que el calor es fuerte y los enfermos que se tienen alrededor de 22 hospitalizados sí lo han resentido.

”La parte del trabajo está, seguimos con el tratamiento, con las cirugías, con la atención pero si pues no voy a decir que si no tenemos luz, que no están sufriendo calor”, dijo.

Están a la espera de que todos los trámites se agilicen, que la normatividad de documentos se cumpla y se repare pronto.

Las plantas siguen funcionando y las empresas siguen apoyando para el diésel que abastece a las plantas que generan la electricidad.