$!Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa opera algunas áreas sin aire acondicionado

ESCUINAPA._ Con abanicos en hospitalización y consulta están pacientes y trabajadores del Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa. Con un cartel en un módulo de información, los trabajadores muestran una pancarta en la que señalan la falta de aires acondicionados y goteras en quirófano. ”Todas las consultas están con abanicos que nos trajimos de nuestras casas”, dijo la delegada sindical Silvana Contreras.

Cuando se presentaron las protestas en junio pasado, se había dicho que resolverían los problemas que se tenían pero no fue así. ”Nos han mentido, nos han jugado el dedo en la boca, hemos tenido la paciencia de esperar resultados positivos a las quejas que pusimos pero desgraciadamente no logramos nada”, dijo Juan Pedro Pérez Medina. Están esperando que la Secretaria General del Sindicato Arcelia Prado Estrada les informe cómo va la gestión autoridad ante las autoridades de IMSS Bienestar. Este tipo de problemas son conscientes de que quizá están en todo el Estado o el País entero pero ellos hablan de lo que les pasa en su lugar de trabajo. No se ha logrado nada porque se resuelvan estos problemas en la infraestructura de la unidad hospitalaria, que los tienen trabajando en condiciones de calor.