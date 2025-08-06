$!Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa opera algunas áreas sin aire acondicionado

ESCUINAPA._ Con abanicos en hospitalización y consulta están pacientes y trabajadores del Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa.
Con un cartel en un módulo de información, los trabajadores muestran una pancarta en la que señalan la falta de aires acondicionados y goteras en quirófano.
”Todas las consultas están con abanicos que nos trajimos de nuestras casas”, dijo la delegada sindical Silvana Contreras.
Cuando se presentaron las protestas en junio pasado, se había dicho que resolverían los problemas que se tenían pero no fue así.
”Nos han mentido, nos han jugado el dedo en la boca, hemos tenido la paciencia de esperar resultados positivos a las quejas que pusimos pero desgraciadamente no logramos nada”, dijo Juan Pedro Pérez Medina.
Están esperando que la Secretaria General del Sindicato Arcelia Prado Estrada les informe cómo va la gestión autoridad ante las autoridades de IMSS Bienestar.
Este tipo de problemas son conscientes de que quizá están en todo el Estado o el País entero pero ellos hablan de lo que les pasa en su lugar de trabajo.
No se ha logrado nada porque se resuelvan estos problemas en la infraestructura de la unidad hospitalaria, que los tienen trabajando en condiciones de calor.
Sumado a eso hay cosas que se descomponen y tampoco se vuelven a reponer, como el caso de su área en que se cayó una “jabonera” y ya no se repuso y no hay ni jabón, siendo un área importante en lo que el lavado de manos es importante.
”Los pacientes que pueden cargar desde sabanas hasta abanicos, no tenemos sábanas suficientes para las camas, es triste la situación, no es propia del Hospital de Escuinapa, sino del Estado”, dijo Pérez Medina.
Indicó que aunque ellos hagan su trabajo, a veces las personas no lo entienden, si no encuentran medicamentos piensan en que el personal no se los quiere entregar o bien se los lleven a su casa.
”La gente evalúa de acuerdo a lo que se les da, por ejemplo vienen a consulta médica y si no se les proveé de medicamentos piensan que se los estamos negando o que nos los estamos robando como dijo nuestra Diputada (Rosario Sarabia) que tuvo el valor de decir que si estamos carente de medicamentos es que el personal se lo roba... si no tenemos nada”, dijo
En el caso del quirófano, otros trabajadores indicaron que tuvieron que cambiar de espacio para realizar cirugías, debido a que el agua se acumuló entre plafones y eso hacia gotear.
”Ya están arreglando pero si caían chorros de agua”, dijo una trabajadora.
El Director del Hospital IMSS Bienestar Daniel Uribe Peraza informó que los aires acondicionados se han estado arreglando, no es que hace dos años estén con el problema.
Son aparatos que trabajan 24 horas, todos los días, por lo que es normal que se tengan problemas y lo que andan buscando resolver.
”Llegamos a tener 48 aires, 22 funcionando por áreas, en donde las áreas críticas en las cuales debemos estar pendientes es quirófano, hospitalización y pediatría”, dijo.
El año pasado se resolvió lo de quirófano, tiene aires nuevos, urgencias ha tenido problemas con falta de gas y otras situaciones, se ha estado resolviendo por áreas, señaló.
“Un 50 o 55 por ciento de los aires están funcionando, estamos haciendo solicitudes para la reparación”, dijo.
En la transición con IMSS Bienestar se está considerando el trabajo en que se arreglen o cambien los aires acondicionados, pues desde hace tiempo se ha hecho la solicitud.