$!Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa opera con normalidad, aclara institución

La dirección general del IMSS Bienestar informó que el hospital de Escuinapa opera con normalidad tras los hechos de violencia que se registraron la madrugada del jueves frente a sus instalaciones. En un comunicado, precisó que las detonaciones de armas ocurrieron en el exterior del Hospital General IMSS Bienestar de Escuinapa.

Esa situación ocasionó que en la fachada del inmueble se presentarán algunos impactos. “La atención médica se mantiene con normalidad y los servicios continúan brindándose a la población”, precisó en una tarjeta informativa difundida este viernes. “Durante la madrugada del jueves 28 de mayo se registraron detonaciones de arma de fuego en el exterior de la unidad hospitalaria, lo que ocasionó impactos en la fachada del inmueble”.









Pero aclaró que no se registraron personas lesionadas al interior de la unidad médica, entre pacientes, personal de salud o población usuaria. Dijo que al momento en que se registraron los hechos, de manera preventiva, se resguardó a pacientes y personal en áreas seguras dentro del hospital.







