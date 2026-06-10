$!‘Hoy a ti, Grecia, te hemos fallado’, expresan en homenaje a la menor asesinada en Escuinapa

ESCUINAPA._ Te fallamos Grecia, señalaron autoridades del Centro de Atención Múltiple 9 al despedir a Grecia Guadalupe Ulloa con globos blancos y el vals que había practicado con los chambelanes.

La joven paratleta recibió un homenaje en las instalaciones del plantel donde cursaba la secundaria, fue recibida entre globos blancos y aplausos por su familia estudiantil.

“Levantamos la voz para recordar que las niñas, los niños y los jóvenes merecen y tienen el derecho de vivir en un entorno seguro y libre de violencia y que las instituciones de los diversos órdenes tienen el deber de garantizar, para que los niños sean libres de bailar, de soñar”, dijo la docente.