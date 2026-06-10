El Sur
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Despedida

‘Hoy a ti, Grecia, te hemos fallado’, expresan en homenaje a la menor asesinada en Escuinapa

Autoridades educativas recuerdan en su despedida que las niñas, niños y los jóvenes merecen y tienen el derecho de vivir en un entorno seguro y libre de violencia
Carolina Tiznado |
10/06/2026 18:42
10/06/2026 18:42

ESCUINAPA._ Te fallamos Grecia, señalaron autoridades del Centro de Atención Múltiple 9 al despedir a Grecia Guadalupe Ulloa con globos blancos y el vals que había practicado con los chambelanes.

La joven paratleta recibió un homenaje en las instalaciones del plantel donde cursaba la secundaria, fue recibida entre globos blancos y aplausos por su familia estudiantil.

“Levantamos la voz para recordar que las niñas, los niños y los jóvenes merecen y tienen el derecho de vivir en un entorno seguro y libre de violencia y que las instituciones de los diversos órdenes tienen el deber de garantizar, para que los niños sean libres de bailar, de soñar”, dijo la docente.

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“De hacer deporte, de crecer sin miedo y que puedan realizar diversas actividades y proyectos, hoy a ti, Grecia, te hemos fallado”, agregó.

La solidaridad y cariño esperan lleguen a su familia, en el recuerdo que ella sembró, indicó.

Agradeció por coincidir en el camino, de todo lo que aprendieron, reconoció en ella a una joven sociable, con capacidad para enfrentar los retos.

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“Gracias por ser parte de nuestras vidas”, señaló.

El gusto por el baile les recordara siempre y el deporte será recordatorio de que la vida se celebra a cada instante, manifestó la docente.

Después de eso, se hizo el pase de lista y se soltaron globos blancos al cielo.

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