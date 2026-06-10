$!‘Hoy a ti, Grecia, te hemos fallado’, expresan en homenaje a la menor asesinada en Escuinapa

ESCUINAPA._ Te fallamos Grecia, señalaron autoridades del Centro de Atención Múltiple 9 al despedir a Grecia Guadalupe Ulloa con globos blancos y el vals que había practicado con los chambelanes.
La joven paratleta recibió un homenaje en las instalaciones del plantel donde cursaba la secundaria, fue recibida entre globos blancos y aplausos por su familia estudiantil.
“Levantamos la voz para recordar que las niñas, los niños y los jóvenes merecen y tienen el derecho de vivir en un entorno seguro y libre de violencia y que las instituciones de los diversos órdenes tienen el deber de garantizar, para que los niños sean libres de bailar, de soñar”, dijo la docente.
“De hacer deporte, de crecer sin miedo y que puedan realizar diversas actividades y proyectos, hoy a ti, Grecia, te hemos fallado”, agregó.
La solidaridad y cariño esperan lleguen a su familia, en el recuerdo que ella sembró, indicó.
Agradeció por coincidir en el camino, de todo lo que aprendieron, reconoció en ella a una joven sociable, con capacidad para enfrentar los retos.
“Gracias por ser parte de nuestras vidas”, señaló.
El gusto por el baile les recordara siempre y el deporte será recordatorio de que la vida se celebra a cada instante, manifestó la docente.
Después de eso, se hizo el pase de lista y se soltaron globos blancos al cielo.