$!Humberto elabora pan artesanal para vender en la zona de Chele, en Rosario

ROSARIO._ Movido por su espíritu comerciante y el deseo de emprender, Humberto Sánchez Guzmán se inició en la venta de pan artesanal elaborado a fuego de leña y horno de barro en el poblado de Las Piñas y que ofrece en la zona de Chele. “Vamos empezando, tenemos un mes más o menos, estudié un curso en Mazatlán”, indicó.

Sostuvo que sus inicios no se deben a una raíz familiar en el oficio, sino el deseo de mejorar el ingreso familiar. Por tal motivo, en su hogar construyó el horno de barro para poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Así lo dio a conocer de camino a la mina Santa Fe, donde se realizan labores de rescate de tres mineros, al tiempo que expuso acude a recoger desperdicios y aprovecha para ofrecer el pan elaborado por sus manos. Sobre las variedades que elabora, Humberto enlistó, el picón, concha, pierna, elote, girasol, leño arepa, cortadillo, entre otros más, y que ofrece a $15 la pieza.