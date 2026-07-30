$!Iban rumbo a la guardería: balean a madre y a su hijo de un año en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Un menor de un año de edad y su madre resultaron heridos por impactos de arma de fuego durante un presunto ataque armado registrado la mañana de este jueves en la colonia Francisco I. Madero, en el municipio de Escuinapa. De acuerdo con información preliminar, la mujer fue identificada como Yuridia “C.”, de 36 años de edad, quien sufrió heridas de gravedad, por lo que se analiza su posible traslado a un hospital de mayor nivel de atención. Su hijo, Ulises Román “N.”, de un año, también presentó lesiones por proyectil de arma de fuego, aunque hasta el momento no se ha informado en qué parte del cuerpo fue herido. Una tercera mujer, presuntamente madre de Yuridia y abuela del menor, sufrió una fuerte crisis nerviosa y también recibió atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas, cuando Yuridia, acompañada de un familiar, salía de un abarrote propiedad de su familia, ubicado sobre la calle Aldama, y se disponía a llevar a su hijo a una guardería. En ese momento, sujetos armados que presuntamente viajaban en un automóvil de color rojo se acercaron y dispararon directamente contra el vehículo en el que viajaban.

Información de las autoridades señala que madre e hijo se desplazaban en un Nissan Versa gris, acompañados por un familiar, cuando fueron interceptados por los agresores. Tras la agresión, los lesionados fueron trasladados por sus familiares, en el mismo vehículo en el que fueron atacados, al Hospital General de Escuinapa para recibir atención médica.

El reporte al número de emergencias se recibió a las 11:10 horas, en el que se solicitó apoyo para atender a personas lesionadas por disparos de arma de fuego.

En el lugar del ataque quedaron esparcidos varios casquillos percutidos, por lo que la zona fue acordonada por elementos de seguridad en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), que realizó las diligencias correspondientes, el procesamiento de la escena y el aseguramiento de los indicios.

El Nissan Versa gris en el que viajaban las víctimas permanece estacionado en el área del Hospital General de Escuinapa, donde personal de Servicios Periciales llevará a cabo las inspecciones y el procesamiento de la unidad como parte de las investigaciones. Mientras tanto, elementos del Ejército Mexicano mantienen resguardada el área de urgencias del nosocomio.

En forma paralela, elementos de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en la colonia Francisco I. Madero y sectores aledaños para tratar de localizar a los responsables de la agresión. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas.