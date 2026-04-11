Identifican como Abraham Aguilera a trabajador fallecido tras derrame en mina de Rosario

La Fiscalía General de Sinaloa identificó como Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años de edad y originario de Guanajuato, como al minero localizado sin vida tras el colapso ocurrido el 25 de marzo en la mina Santa Fe, en Rosario.

La información fue dada a conocer por la Coordinación Nacional de Protección Civil, quien señaló que se mantiene un acompañamiento cercano y permanente con los familiares de la víctima, brindando apoyo durante este proceso.

El cuerpo de Aguilera Aguilera fue rescatado el pasado miércoles 8 de abril en avanzado estado de descomposición, por lo que se tuvo que recurrir para su identificación a una prueba de ADN.