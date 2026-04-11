Identifican como Abraham Aguilera a trabajador fallecido tras derrame en mina de Rosario

La Fiscalía General de Sinaloa identificó como Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años de edad y originario de Guanajuato, como al minero localizado sin vida tras el colapso ocurrido el 25 de marzo en la mina Santa Fe, en Rosario.
La información fue dada a conocer por la Coordinación Nacional de Protección Civil, quien señaló que se mantiene un acompañamiento cercano y permanente con los familiares de la víctima, brindando apoyo durante este proceso.
El cuerpo de Aguilera Aguilera fue rescatado el pasado miércoles 8 de abril en avanzado estado de descomposición, por lo que se tuvo que recurrir para su identificación a una prueba de ADN.
De acuerdo con el gerente de la mina Santa Fe, Álvaro Vargas, el trabajador fallecido se desempeñaba como perforista, lo que permite determinar que quien permanece desaparecido es Isidro Beltrán, quien es supervisor del lugar.
Las labores de rescate que se mantienen activas desde el accidente registrado en esta mina ubicada en la comunidad de Chele, mediante las cuales otros dos mineros fueron hallados con vida.
En ese sentido, el Comando Unificado reiteró que los trabajos no se han detenido y continúan los esfuerzos para localizar al último trabajador que permanece atrapado en la zona.
Las autoridades han señalado que las maniobras se desarrollan de manera coordinada entre distintas corporaciones, con el objetivo de avanzar de forma segura en las zonas afectadas y lograr la recuperación total de los mineros afectados.