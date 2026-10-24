$!Identifican como rosarense a una de las dos osamentas localizadas en Matadero, Rosario

ROSARIO._ El 19 de julio el colectivo de búsqueda Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, en una incursión, localizó dos osamentas en un sitio pesquero en la comunidad de Matadero, y se informó que uno fue identificado como rosarense.

El ciudadano fue identificado como Julio César “M”, que contaba con 41 años, y que permanecía desaparecido desde el 25 de febrero del 2025.

Se precisó que contaba con ficha de búsqueda de La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, en la que se precisa que su desaparición se produjo en la cabecera municipal de Rosario, en la fecha antes mencionada.