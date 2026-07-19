$!Imelda Castro pide respaldo a mujeres de Rosario en la encuesta durante asamblea

ROSARIO._ Durante la Asamblea en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional con mujeres realizada por Imelda Castro Castro, en la cabecera municipal, pidió el respaldo en la encuentra para llegar a la coordinación estatal de Morena. El encuentro fue encabezado la Senadora morenista con licencia, al lado de la Diputada local Rosario Sarabia, y la ex Oficial Mayor de Mazatlán, Verenice Oleta, en conocido salón de eventos de la ciudad en punto de las 9:30 horas.

“Estamos con ustedes porque queremos pedirles que nos sigan apoyando para lograr la coordinación estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional en Sinaloa, un encargo que se va a seleccionar por encuesta”, exhortó. Con esto explicó que no va a haber “dedazo”, sino quien cuente con el respaldo ciudadano para que esto se refleje en los próximos procesos que se avecinan.

“¿Por qué?, porque es muy importante que quien llegue a esa coordinación sea una persona muy apoyada, que no gane con poquito, que gane la encuesta con mucho para que no haya ninguna duda”, argumentó. Por tal motivo la política solicitó a las mujeres presentes a realizar videos que respalden estás aspiraciones, ya que a pesar de que dijo ir a la cabeza en las encuestas enfatizó no estar confiada. Castro Castro señaló que las mujeres siempre han jugado un papel decisivo en la sociedad desde los hogares hasta las escuelas, por lo que ya era tiempo de que se haga desde el Gobierno.