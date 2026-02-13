$!IMJU Rosario celebra el Día del Amor y la Amistad

EL ROSARIO._ Con diferentes actividades el Instituto Municipal de la Juventud celebró de manera anticipada el Día del Amor y la Amistad en Rosario.
El evento tuvo lugar en la explanada municipal Gabriel Leyva Solano, a partir de las 11:00 horas.
La actividad contó con la presencia principalmente con estudiantes que se dieron en la plazuela municipal ubicada en la cabecera municipal.
María José López Vargas, titular del IMJU, expuso que los asistentes pudieron disfrutar entre otras cosas de paradores fotográficos, cabina fotográfica, stand de registro civil, módulos de información y música.
La funcionaria de la juventud, señaló que es la segunda edición donde se realiza este evento con muy buenos resultados.