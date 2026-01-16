$!Imju Rosario reta al amor y la amistad: gana tu cena con likes y tu historia

EL ROSARIO._ El Instituto Municipal de la Juventud (Imju) invita a la ciudadanía a participar en su concurso especial con motivo del Día del Amor y la Amistad, en el que se premiará a tres parejas, ya sea de novios o amigos, con una cena en el restaurante de la ciudad.

La titular del Instituto de la Juventud, María José López Vargas, lanzó la invitación a todos los rosarenses a participar y formar parte de estas actividades.

“Los interesados deberán enviar una fotografía de las dos personas (pareja de novios o amigos), acompañada de un breve relato explicando la razón por la cual desean ganar la cena. Asimismo, deberán incluir el nombre de los participantes y un teléfono de contacto”, dijo.