$!Imju Rosario reta al amor y la amistad: gana tu cena con likes y tu historia

EL ROSARIO._ El Instituto Municipal de la Juventud (Imju) invita a la ciudadanía a participar en su concurso especial con motivo del Día del Amor y la Amistad, en el que se premiará a tres parejas, ya sea de novios o amigos, con una cena en el restaurante de la ciudad.
La titular del Instituto de la Juventud, María José López Vargas, lanzó la invitación a todos los rosarenses a participar y formar parte de estas actividades.
“Los interesados deberán enviar una fotografía de las dos personas (pareja de novios o amigos), acompañada de un breve relato explicando la razón por la cual desean ganar la cena. Asimismo, deberán incluir el nombre de los participantes y un teléfono de contacto”, dijo.
La funcionaria indicó que las participaciones deberán enviarse a través de la página oficial de Facebook del Imju Rosario, teniendo como fecha límite el 31 de enero.
El álbum con las fotografías participantes será publicado el 6 de febrero en la página de Facebook del Imju Rosario.
“Las parejas ganadoras serán aquellas que obtengan la mayor cantidad de ‘likes’, considerando únicamente reacciones reales, quedando excluidos los perfiles falsos o de spam”, sostuvo.
El concurso cerrará el 13 de febrero a las 14:00 horas, por lo que se invita a los participantes a compartir su publicación y sumar apoyo dentro del periodo establecido.