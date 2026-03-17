Impartirá Cruz Roja taller de primeros auxilios en Escuinapa

ESCUINAPA._ La Cruz Roja delegación Escuinapa ofrecerá un curso a mujeres denominado “Seis acciones para salvar una vida” como parte de la conmemoración del Día de la Mujer.

Así lo informó Ana Luisa Bautista Gayoso, presidenta de Cruz Roja, señalando que se realizará el miércoles 25 de marzo.

“Dentro del taller los participantes podrán aprender técnicas básicas de primeros auxilios, entre ellos control de hemorragias, RCP, inmovilización de fracturas, manejo de quemaduras y atención en casos de epilepsia”, dijo.

La intención es que se pueda fortalecer la cultura de la prevención, fomentar que la población esté preparada para actuar como primer respondiente ante una emergencia.

Se realizará en el campo de fútbol con la intención de que sea un gran número de personas las que puedan asistir, son 6 módulos y quién dirigirá serán los paramédicos de Cruz Roja.

La duración del taller puede ser de 2 horas aproximadamente, se invita a la población en general pero al estar en el mes de conmemoración de la mujer, esperan que sean ellas quienes estén en su mayoría tomando este curso.

Esperan que asistan amas de casa, profesionistas, estudiantes, comerciantes y jornaleras.

Bautista Gayoso indicó que no se excluye a los hombres, aquellos que puedan y tengan el interés de aprender los conocimientos para salvar una vida serán bienvenidos.