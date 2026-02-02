$!Implementan en Escuinapa operativo militar con sobrevuelos incluidos

ESCUINAPA_ La semana inició en Escuinapa con una intensa presencia militar y sobrevuelos a baja altura de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El Ejército Mexicano, que había retirado al parecer sus tropas de la ciudad desde hace 15 días, nuevamente llegó y con una mayor cantidad de elementos, al parecer como parte del anuncio de la estrategia de seguridad que anunció la llegada de más elementos a la zona sur de parte del Gobierno federal.