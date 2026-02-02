$!Implementan en Escuinapa operativo militar con sobrevuelos incluidos

ESCUINAPA_ La semana inició en Escuinapa con una intensa presencia militar y sobrevuelos a baja altura de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Ejército Mexicano, que había retirado al parecer sus tropas de la ciudad desde hace 15 días, nuevamente llegó y con una mayor cantidad de elementos, al parecer como parte del anuncio de la estrategia de seguridad que anunció la llegada de más elementos a la zona sur de parte del Gobierno federal.
Después de una semana donde las clases se suspendieron ante posibles enfrentamientos en la periferia de la ciudad y dónde vecinos señalaban como las balas caían en sus techos, así como un alumno de la Universidad Tecnológica de Escuinapa lesionado por una bala perdida, el domingo por la tarde empezó a notarse la presencia de elementos castrenses.
El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental no respondió a las llamadas para saber cuál es la situación en seguridad o si hay una nueva estrategia con la llegada de los elementos militares, al respecto de manera breve el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Rosario Guadalupe Camacho García indicó que no tenía conocimiento del número de elementos que habían llegado pero sí confirmó la presencia de la Sedena.