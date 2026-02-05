$!Implementan operativo en Concordia tras reportes de enfrentamiento en zona de El Verde

Con fuerte movimiento de elementos de Fuerzas Federales amanece este jueves en municipio de Concordia tras versiones de un presunto enfrentamiento en la zona de El Verde, donde se habrían registrado algunas personas muertas.

Elementos de la Guardia Nacional implementaron un retén en la Carretera 40 Matamoros-Mazatlán, en el tramo Villa Unión- Concordia, donde revisan a todos los que pasan por ese punto en ambos sentidos.

Como parte del operativo en busca de los 10 trabajadores mineros privados de la libertad desde el 23 de enero, también se mantiene vigilancia en las entradas y salidas de la cabecera municipal.