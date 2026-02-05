$!Implementan operativo en Concordia tras reportes de enfrentamiento en zona de El Verde y Las Iguanas

Con fuerte movimiento de elementos de Fuerzas Federales amaneció este jueves el municipio de Concordia tras versiones de un presunto enfrentamiento durante las últimas horas en la zona entre El Verde y Las Iguanas, donde finalmente fueron localizados dos cuerpos sin vida.
Durante la mañana elementos de la Guardia Nacional implementaron un retén en la Carretera 40 Matamoros-Mazatlán, en el tramo Villa Unión-Concordia, donde revisaban a todos los que transitaban por ese punto en ambos sentidos.
Como parte del operativo en busca de los 10 trabajadores mineros privados de la libertad desde el pasado 23 de enero y de otras personas reportadas también como privadas de la libertad en el sur de la entidad, también se implementó vigilancia en las entradas y salidas de la cabecera municipal.
El despliegue mayor, como desde el domingo pasado cuando el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, anunció que por instrucciones de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y del Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, se reforzó el operativo de búsqueda con 1 mil 190 elementos del Ejército Mexicano, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales, además de tres helicópteros y dos aviones Texan, se ha concentrado principalmente en el área aledaña al poblado de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal.
El lunes se extendieron hacia los municipios de El Rosario y Escuinapa tanto en búsqueda de los trabajadores de una empresa minera canadiense que tiene una mina en Concordia, como de otras personas privadas de la libertad en el sur de la entidad.
Este 5 de febrero el fuerte despliegue de Fuerzas Federales también se observó tanto en los poblados de El Verde, La Concepción y Tepuxta, en la parte norte de este municipio, tanto en búsqueda de los mineros como por los reportes de supuestos enfrentamientos a balazos entre la noche del miércoles y la mañana de este jueves.
En el lugar del hallazgo de una supuesta fosa clandestina se constató el despliegue de decenas de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República, quienes en completo hermetismo no quisieron informar si era o no una fosa clandestina o lugar de enfrentamiento y de quién podrían tratarse los supuestos cuerpos o restos humanos al parecer localizados.
Por las versiones de enfrentamientos y el sonido de disparos a lo lejos, por el rumbo de Las Iguanas, pobladores de la comunidad de Cerritos, decidieron ir por sus hijos a la escuela del lugar porque por seguridad de las y los alumnos y del personal docente se suspendieron las clases.
Los superiores de algunos repartidores de productos en esas comunidades también recibieron instrucciones de sus superiores para que por razones de seguridad se retiraran este día de las comunidades de esa región.
Poco después del mediodía se confirmó que entre la carretera que conduce de San Juan de Jacobo a Las Iguanas, al norte de la cabecera municipal, fueron localizadas dos personas sin vida como resultado de los enfrentamientos a balazos reportados en esa zona durante la noche del miércoles y la mañana de este jueves.
Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense en este puerto, con apoyo de seguridad de elementos del Ejército Mexicano hasta la cabecera municipal de Concordia y de la Policía de Investigación del Estado hasta Mazatlán.
Pero el operativo en busca de los trabajadores mineros privados de la libertad y otras personas desaparecidas, continúa en el municipio de Concordia, principalmente entre las inmediaciones de los poblados de El Verde y Zavala.
En la cabecera municipal también se vio a elementos de la Secretaría de Marina Armada de México brindando seguridad a turistas de cruceros que acudieron este jueves a conocer esa parte de Concordia.