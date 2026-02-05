$!Implementan operativo en Concordia tras reportes de enfrentamiento en zona de El Verde y Las Iguanas

Con fuerte movimiento de elementos de Fuerzas Federales amaneció este jueves el municipio de Concordia tras versiones de un presunto enfrentamiento durante las últimas horas en la zona entre El Verde y Las Iguanas, donde finalmente fueron localizados dos cuerpos sin vida.

Durante la mañana elementos de la Guardia Nacional implementaron un retén en la Carretera 40 Matamoros-Mazatlán, en el tramo Villa Unión-Concordia, donde revisaban a todos los que transitaban por ese punto en ambos sentidos.

Como parte del operativo en busca de los 10 trabajadores mineros privados de la libertad desde el pasado 23 de enero y de otras personas reportadas también como privadas de la libertad en el sur de la entidad, también se implementó vigilancia en las entradas y salidas de la cabecera municipal.

El despliegue mayor, como desde el domingo pasado cuando el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, anunció que por instrucciones de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y del Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, se reforzó el operativo de búsqueda con 1 mil 190 elementos del Ejército Mexicano, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales, además de tres helicópteros y dos aviones Texan, se ha concentrado principalmente en el área aledaña al poblado de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal.

El lunes se extendieron hacia los municipios de El Rosario y Escuinapa tanto en búsqueda de los trabajadores de una empresa minera canadiense que tiene una mina en Concordia, como de otras personas privadas de la libertad en el sur de la entidad.