Impulsan en Escuinapa campaña para registro de marca en negocios

ESCUINAPA._ La Secretaría de Economía inició la primera campaña del año relacionado al registro de marca, a partir de este viernes se abre el prerregistro, informó el gerente de la Unidad Rápida de Gestión Empresarial, Sergio Vinicio Palomares Morales.

“Inicia la primera campaña de descuento del precio diferencial del registro de marca, eso significa que la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado absorbe el 90 por ciento del registro de marca”, explicó.

El costo que de manera normal es de 3 mil 500 pesos, queda en 350 pesos, mencionó, esta ventanilla es para que las personas se acerquen a la oficina de Desarrollo Económico donde está el URGE para que entren en el prerregistro.

Las personas deben llevar la credencial de elector del solicitante, un correo electrónico, número de teléfono, la marca que va a registrar y el logo.

El prerregistro va a estar del 20 de febrero al 3 de marzo y registrar la marca da el derecho de propiedad pues se registran en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

“Nos da el derecho de propiedad, nadie puede usar (el nombre) hay muchos negocios de Escuinapa que ya se ha apegado al beneficio de esta campaña”, dijo.

Por lo menos 100 negocios en el Municipio ya se han registrado, entre ellos están las nieves de garrafas, las barcinas de Escuinapa, helados yukies, varios restaurantes, informó.

Desde URGE se da todo el acompañamiento para que se realicen sin problema estos prerregistros.

Está es la primera campaña y el proceso dura mínimamente seis meses después del registro, que se informará cuando se haga este proceso.

Los registros podrán ser después de la primera quincena de marzo, este sería un llamado a emprendedores para que registren su marca, su idea, indicó.