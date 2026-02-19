Impulsan en Escuinapa organización para honrar a escuinapenses

ESCUINAPA._ Con la intención de honrar a escuinapenses olvidados por la historia es por lo que nació el grupo Pro Cultura, informó Juan Manuel Millán Belmonte.

“Este grupo nació como iniciativa de personas que nos gusta la historia, la cultura, el arte y qué mejor que organizarnos para tener el motivo bien estudiado para hacer honor a quien lo merece”, dijo el presidente de lo que será una Asociación Civil.

Indicó que existen escuinapenses que las nuevas generaciones no conocen, pese a lo que representan para que este municipio sea lo que hoy se tiene, a como se ha ido estructurando esta sociedad, gracias a sus aportaciones en diversas áreas.

En otros casos, expuso, el nombre de algunos de ellos se considera que no han sido debidamente reconocidos, por eso el grupo Pro Cultura desea que realmente se les reconozca.

“Creo que los que no están olvidados, están nada más con ‘pincelitos’ su historia... creo que un mural no es solo lo que merecen, es mucho más del nombre”, dijo.

Una de sus primeras actividades a realizar es el 28 de febrero, informó, que estarán colaborando con la familia del ex Presidente Gabriel Castro Camacho, a quien se honrará con una rodada ciclista.

El ex Alcalde fallecido el año pasado siempre estuvo presente en eventos culturales y se le reconoce como uno de los impulsores para que la Universidad de Occidente tuviera un campus en el municipio, manifestó Millán Belmonte.

La familia quiere colocar también un busto de quien también fue director del Cobaes y ellos van a estar colaborando en la organización, pues considera que es parte de las labores que se tienen que hacer para honrar a los escuinapenses de bien.