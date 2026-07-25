$!Impulsan en Rosario acciones preventivas tras detectar primer caso de gusano barrenador

ROSARIO._ Con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y protección del sector pecuario, el Gobierno Rosario, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, puso en marcha una jornada informativa y preventiva tras la detección del primer caso de gusano barrenador del ganado en el Municipio. Estas acciones fueron encabezadas por Mónica Ramos Mariné, coordinadora de la Campaña Nacional de Prevención del Gusano Barrenador, quien junto con personal del CEFPP, recorrió diversas comunidades para informar a productores sobre las medidas de prevención y el protocolo a seguir en caso de detectar la presencia de la plaga.







La jornada inició en la comunidad de Agua Verde y continuó en Teodoro Beltrán, Cacalotán, Chametla y Potrerillos, donde se destacó entre otras cosas la importancia de revisar constantemente a sus animales y reportar de inmediato cualquier sospecha de infestación. Ramos Mariné explicó que la mejor estrategia para evitar la propagación del gusano barrenador es la detección temprana y el reporte oportuno a las autoridades sanitarias. “El gusano barrenador del ganado es una enfermedad tratable y que los animales pueden recuperarse mediante atención médico-veterinaria, sin necesidad de sacrificios cuando el problema es atendido a tiempo”, informó al sector.



