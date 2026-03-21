$!Impulsan en Sinaloa reconocimiento del ulama como patrimonio cultural

SAN IGNACIO._ Como parte de una estrategia para conservar las tradiciones prehispánicas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sinaloa impulsa acciones para el rescate y la difusión del ulama, así como el gestionar su reconocimiento como patrimonio cultural de la humanidad.
Así lo dio a conocer Servando Rojo Quintero, director del INAH en Sinaloa, quien señaló que actualmente se trabaja de manera coordinada con el Instituto Sinaloense de Cultura, así como con ayuntamientos y dependencias federales, para fortalecer esta práctica que tiene sus raíces en el antiguo juego de pelota mesoamericano.
Rojo Quintero expresó que fue por esta razón que se optó que durante la celebración del equinoccio de primavera, este sábado en Las Labradas, San Ignacio, se llevará a cabo una exhibición del ulama como parte del programa de actividades, con el propósito de difundir esta tradición entre los asistentes y reforzar su promoción en la búsqueda del título de patrimonio cultural de la humanidad.
“Este evento se pretende que esté enfocado hacia el ulama, por lo que estamos trabajando con la Dirección de Patrimonio Mundial y otras instancias para que el ulama sea reconocido como patrimonio de la humanidad”, comentó.
“Ya tenemos avances importantes y hemos realizado reuniones con jugadores en Mazatlán y Guamúchil, donde ya existe un inventario con nombres y firmas de los jugadores que respaldan este proceso”.
El funcionario destacó que esta es una práctica de los antepasados sinaloenses, recordando que dicha actividad tenía un carácter de ritual religioso en la época prehispánica, por lo que fue prohibida durante la colonia, provocando su desaparición en gran parte del territorio.
Sin embargo, destacó que en Sinaloa se ha logrado mantener vigente como una de las pocas expresiones vivas de esta tradición.
“El ulama es el juego de nuestros antepasados, donde el juego de pelota se practicaba en todo el mundo mesoamericano, desde Centroamérica hasta el norte de Sinaloa, y era un ritual religioso y por eso fue prohibido, lo que provocó su desaparición en muchas regiones”, declaró.
“Hoy en día se conserva en Sinaloa, y en muy pocas regiones más, por lo que existen tres modalidades, donde una se practica muy poco y está en peligro de extinción”.
Rojo Quintero explicó que el ulama se practica actualmente en diversas regiones del estado, con modalidades como el juego de cadera en la zona sur y el de antebrazo en la zona centro-norte, mientras que la variante de mazo es la que se encuentra a punto de desaparecer, lo que hace aún más urgente su rescate y preservación.
En este sentido, señaló que a través de estos esfuerzos, se busca no solamente preservar una práctica ancestral, sino que además se fortalezca la identidad cultural y generar un nuevo atractivo turístico para la entidad.
“El ulama es uno de los ejemplos más emblemáticos del patrimonio vivo, es herencia, resistencia cultural e identidad y refleja valores comunitarios y una forma particular de entender el cuerpo y la convivencia”, declaró.
Finalmente, Rojo Quintero reiteró que la continuidad del ulama depende en gran medida de la práctica de las comunidades y su transmisión a las nuevas generaciones, por lo que hizo un llamado a mantener viva esta tradición que forma parte del patrimonio cultural de Sinaloa.
“La declaratoria implica un compromiso para conservar y salvaguardar esta práctica, donde es responsabilidad del Estado y de las comunidades mantenerla viva, es por eso que espero que este encuentro nos inspire y nos recuerde que el conocimiento tiene raíces profundas y es nuestro deber nutrirlas y proyectarlas hacia las nuevas generaciones”, puntualizó.