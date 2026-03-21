$!Impulsan en Sinaloa reconocimiento del ulama como patrimonio cultural

SAN IGNACIO._ Como parte de una estrategia para conservar las tradiciones prehispánicas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sinaloa impulsa acciones para el rescate y la difusión del ulama, así como el gestionar su reconocimiento como patrimonio cultural de la humanidad.

Así lo dio a conocer Servando Rojo Quintero, director del INAH en Sinaloa, quien señaló que actualmente se trabaja de manera coordinada con el Instituto Sinaloense de Cultura, así como con ayuntamientos y dependencias federales, para fortalecer esta práctica que tiene sus raíces en el antiguo juego de pelota mesoamericano.

Rojo Quintero expresó que fue por esta razón que se optó que durante la celebración del equinoccio de primavera, este sábado en Las Labradas, San Ignacio, se llevará a cabo una exhibición del ulama como parte del programa de actividades, con el propósito de difundir esta tradición entre los asistentes y reforzar su promoción en la búsqueda del título de patrimonio cultural de la humanidad.

“Este evento se pretende que esté enfocado hacia el ulama, por lo que estamos trabajando con la Dirección de Patrimonio Mundial y otras instancias para que el ulama sea reconocido como patrimonio de la humanidad”, comentó.

“Ya tenemos avances importantes y hemos realizado reuniones con jugadores en Mazatlán y Guamúchil, donde ya existe un inventario con nombres y firmas de los jugadores que respaldan este proceso”.