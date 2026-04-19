$!Impulsan proyecto de bonos de carbono para productores de mango en el sur de Sinaloa

ROSARIO._ Con el fin de analizar la factibilidad de financiar bonos de carbono a los productores de mango del sur de Sinaloa, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, Mauricio López Quevedo, e integrantes de la mesa directiva de la asociación, sostuvieron encuentro con el representante de la empresa Green Point Seven SAPI de CV.
“El financiamiento de bonos de carbono es un mecanismo financiero donde empresas e individuos compran certificados equivalentes a una tonelada de carbono evitada o capturada de la atmósfera, financiando así proyectos de sostenibilidad. Estos créditos permiten a las industrias compensar sus emisiones, impulsando proyectos forestales, de energías renovables y eficiencia energética”, explicó Mauricio López Quevedo.
El líder agrario manifestó que este programa representa para el productor la oportunidad de obtener fertilizante orgánico de alta calidad y de forma gratuita.
“Hago una invitación a todos los productores que estén interesados en participar en este programa, sean pequeños propietarios y ejidatarios que se acerquen a la Asociación de Agricultores del Río Baluarte a solicitar información”.
López Quevedo refirió que se dará la facilidad de realizar su registro al programa con la empresa en mención, ya que tendrá que ser de forma individual por cada productor.
Jesús Oscar Salcido, representante de Green Point Seven SAPI de CV, explicó que esta empresa opera el esquema de bonos de carbono mediante la entrega gratuita de fertilizante orgánico a los productores de mango.
“Dicho fertilizante cuenta con certificación orgánica internacional y potencia el sistema radicular de los árboles, aumentando la producción, disminuyendo los requerimientos de agua y de nutrientes adicionales, a la vez que aumenta la capacidad del árbol de mango para capturar carbono atmosférico”.
Explicó además que el compromiso que adquiere el productor es ceder a la empresa los bonos de carbono que genere su huerta de mango por un periodo de cinco años.
Salcido precisó que son elegibles para este programa los cultivos perennes, tales como el mango y el agave.
Asistió a esta reunión Rogelio Padilla Salcido, como representante de la Asociación de Agricultores del Río Las Cañas.