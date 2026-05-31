$!Impulsan rutas de senderismo en Chametla para atraer visitantes

ROSARIO._ Con tres rutas de senderismo en la zona del Cerro del Mirador de Cortez, se trabaja en la consolidación de Chametla como una alternativa para visitantes, afirmó Mauro Durán, guía de la comunidad. “La respuesta de la ciudadanía ha sido muy buena porque han participado muchos, esperemos que sigan con ese ánimo”, dijo.









Así lo expuso luego de una excursión que contó con la participación de 50 personas de diferentes puntos del municipio alrededor de las 05:00 horas de este domingo para participar en la denominada Ruta Totorame. Durán señaló que otro de los objetivos es mostrar a los jóvenes que Chametla tiene mucho que ofrecer a los visitantes, concretamente en la zona por la diversidad en flora y fauna, así como la presencia de la cultura Totorame.







