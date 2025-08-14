$!IMSS Bienestar y Gobierno de Escuinapa firman convenio de colaboración

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento y el IMSS Bienestar firmaron un convenio de colaboración para instalar un módulo de afiliación en Palacio Municipal. El coordinador del IMSS Bienestar, Julio Cesar Quintero Ledezma y el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, firmaron el convenio y la Secretaria de Pesca Flor Emilia Guerra Mena fungió como testigo y entregó afiliaciones a pescadores.

”El día de hoy firmamos un convenio de colaboración con los municipios... la Federación lo que quiere es que las personas no desembolsen un recurso que podría usar para otras necesidades”, dijo el coordinador del IMSS Bienestar Julio Cesar Quintero Ledezma. Indicó que con esta afiliación lo que se espera es que todos tengan seguridad social y el sector pesquero está entre ellos, que no cuentan en su mayoría con nada.

Sabe que, en el caso del municipio, quienes tienen IMSS ordinario o Issste, una urgencia o una cirugía quizá, podría atenderse en el Hospital IMSS Bienestar a través de un convenio con esas instituciones. Habrá una ventanilla en Palacio Municipal para que quienes no tengan IMSS o Issste reciban su hoja con foto con la que acudirán a atenderse.

Informó que son 213 centros de salud que se tienen en el Estado, 24 hospitales con quirófano, son muchas unidades que podrán atenderlos. ”El año pasado hicimos un estudio de la zona sur... Nos encontramos que el 98 por ciento de nuestros pescadores no tienen seguridad social”, dijo la Secretaria de Pesca Flor Emilia Guerra Mena.