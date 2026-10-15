$!Inaugura Gobernadora Festival Cultural Sinaloa 2026 y Primera Feria del Libro de Concordia

El Festival Cultural de Sinaloa 2026 fue inaugurado la mañana de este jueves por la Gobernadora del Estado Graciela Domínguez Nava y dentro del mismo inició la Primera Feria del Libro de Concordia. El Festival se llevará a cabo del 15 al 31 de octubre en los 20 municipios de la entidad y la Feria del Libro se realizará de este jueves al sábado en el Polideportivo de Concordia.

“Hoy nos hemos reunido para celebrar el inicio del Festival Cultural de Sinaloa 2026, un Festival que desde su nacimiento en 1987 tuvo en la mira convertirse en un activo para el arte y la cultura sinaloense, en un espacio para impulsar el desarrollo cultural de nuestro estado mediante espectáculos de gran calidad nacional e internacional e internacional, para todos los públicos en cada uno de los diferentes municipios”, expresó Domínguez Nava en su mensaje inaugural ante decenas de estudiantes, funcionarios públicos y asistentes en general.

“Pero también tuvo el propósito de que se mirara a Sinaloa como una tierra virtuosa, como una tierra gracias a su riqueza patrimonial y artística era capaz de compartir y de crear puentes entre grupos y personas de éstas latitudes”. Dijo que en estos 11 días los habitantes de los 20 municipios de la entidad tendrán la oportunidad de disfrutar de actividades musicales, teatrales, dancísticas, literarias y académicas que la pondrán en contacto con la cultura y la sensibilidad de artistas y creadores de otras partes del país y del mundo.