Inaugura la Gobernadora Yeraldine el Centro Integral de Atención en Villa Juárez, Navolato

*Además se anunció la pronta construcción de un Hospital Integral del IMSS Bienestar y la Escuela Preparatoria “Margarita Maza”.

*En este Centro Integral de Atención se brindarán diversos servicios, como consultas médicas, afiliación a los programas sociales, Becas Rita Cetina, trámites de certeza jurídica, entre muchos más.

Villa Juárez, Navolato, Sinaloa, a 19 de mayo de 2026.- Para beneficiar a las 33 mil familias jornaleras y población en general que habitan en la sindicatura de Villa Juárez y sus alrededores, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, inauguró el Centro Integral de Atención, un espacio donde se brindarán diversos servicios del Gobierno de la República y del Gobierno del Estado, con el propósito de que los habitantes puedan tener en un solo lugar la posibilidad de acceder a los programas de gobierno de varias dependencias para mejorar su calidad de vida.

Para poner en operación este Centro Integral de Atención, ubicado en la plazuela principal, junto al edificio de la Sindicatura, la gobernadora Yeraldine fue acompañada por la directora general para el Fomento y Preservación de la Paz, Zona 1, de la Secretaría de Gobernación, Martha Beatriz López López, enviada personal de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Fue la funcionaria federal quien adelantó que ya se gestiona con el Ayuntamiento de Navolato la donación de un terreno para construir un Hospital Integral del IMSS Bienestar, pues sólo se requiere de la ubicación, ya que se cuenta con el presupuesto para iniciar de inmediato el hospital.

“Una buena noticia es que nuestros compañeros del IMSS Bienestar van a construir un hospital aquí en Villa Juárez, ya no vamos a tener que ir a otros lados, aquí vamos a tener un hospital”, dijo la directora de SEGOB.

De igual manera, anunció que también se construirá la Escuela Preparatoria “Margarita Maza”, y ya se empezó a elaborar el estudio para construir en un futuro cercano una universidad aquí mismo en la sindicatura de Villa Juárez.

En su mensaje, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde señaló que con la habilitación del Centro Integral de Atención se da un paso firme para la justicia social, la dignidad y el bienestar de miles de familias que todos los días con su esfuerzo y trabajo hacen grande a Sinaloa.

Destacó que Villa Juárez es una comunidad de gente trabajadora, de mujeres y hombres que han sacado adelante a sus familias a base de sacrificio y que durante muchos años han pedido más atenciones, servicios y más oportunidades.

“Por eso, este plan integral representa un compromiso real entre los tres órdenes de gobierno para atender de manera directa temas tan importantes como la educación, la salud, el empleo, la vivienda y los servicios públicos y de seguridad”, dijo.

La gobernadora del estado precisó que este Centro Integral de Atención viene a sumarse al trabajo que se ya venía realizando por el Gobierno del Estado, a través de la Mesa Intersecretarial de Atención a Villa Juárez, donde distintas dependencias han mantenido una coordinación permanente para dar respuesta a las necesidades de la comunidad.

“Aquí no venimos solamente a inaugurar un espacio, venimos a decirle a las familias de Villa Juárez que no están solos y que su gobierno va a seguir trabajando, cercano de la gente, con sentido humano, con responsabilidad social. En Sinaloa, creemos que el desarrollo también debe llegar a las comunidades agrícolas, como en este caso se está realizando, a las y los jornaleros agrícolas, que por años han sostenido la economía de este campo, les digo que vamos a dar seguimiento a todas sus necesidades a partir de la apertura el día de hoy de este Centro de Atención”, concluyó.

La bienvenida estuvo a cargo del presidente municipal de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berelleza, quien dijo estar agradecido de todo el apoyo que ha brindado el Gobierno del Estado a la sindicatura de Villa Juárez.

“Estamos muy agradecidos como alcalde, por todo este apoyo que se está brindando por el gobierno estatal y el federal para las familias de Villa Juárez, y nosotros como gobierno municipal estamos sumados a este proyecto que viene a beneficiar a tantas familias, y darle las gracias a nuestra gobernadora por este respaldo que nos está dando y en otros proyectos en todo el municipio, no nada más en la sindicatura de Villa Juárez”, dijo.

También acompañaron en el presídium a la gobernadora Yeraldine, y a la funcionaria de la SEGOB, Martha López, el encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno, Pablo Francisco Bedoya Bañuelos; el secretario de Seguridad Pública, Sinuhé Téllez López; y el coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa, el general Julices Julián Tadeo González Calzada.