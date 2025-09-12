$!Inaugura Procuraduría Agraria en Escuinapa Centro de Atención Agraria

ESCUINAPA._ Al inaugurar el Centro de Atención Agraria el nuevo titular de la Procuraduría Agraria en Sinaloa, Juan Carlos Patrón Rosales, señaló que el objetivo es acercar a la dependencia a los ejidatarios. ”El objetivo es llevar a la Procuraduría Agraria a territorio, esa es una muestra con echar a andar los centros de desarrollo agrario, la meta nacional es que tengamos mil centros de atención agraria de aquí a diciembre, a Sinaloa le corresponden 33 centros de esos hoy inauguramos el número 12”, dijo.

Lo que desean es que ejidatarios y comuneros se sientan atendidos en su territorio. En estos lugares podrán acudir a registrar actas de asamblea de cambio de mesa directiva, de un Ejido lo podrán hacer, procedimientos de sucesores. Si se registra creación de un nuevo ejido, explicó, que al parecer en el municipio habrá uno nuevo, aquí se hará.

En el caso de trámites para certificados parcelarios también se hará en ese lugar , de esa manera las personas no tendrán que trasladarse hasta Culiacán. ”Ellos no tienen que ir a la Procuraduría, la Procuraduría tiene que venir a ellos”, dijo Este núcleo de atención atenderá un día a la semana en las instalaciones del Comisariado Ejidal a 40 núcleos agrarios de Rosario y Escuinapa, después habrá otro centro de atención en Rosario.