$!Inaugura subsecretario de agricultura el IV Congreso Nacional del Mango en la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

En la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Escuinapa se llevó a cabo la inauguración del IV Congreso Nacional del Mango, “Estrategias agronómicas del cultivo de mango ante el cambio climático”, por el subsecretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ing. Ramón Gallegos Araiza, en representación de la gobernadora del estado, Lic. Graciela Domínguez Nava.

Antes de declarar inaugurados los trabajos del congreso, Gallegos Araiza expresó que la baja reciente en la producción de mango, ”es una realidad que no podemos ignorar”, pues destacó que los ingresos dejaron de llegar a los hogares. “Estamos revisando alternativas, convencidos de construir estrategias de mediano y largo plazo”, afirmó.

El rector de UTEsc, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, agradeció a las y los organizadores por los esfuerzos que llevaron a la realización de este evento apoyado por Confíe. “Este es un año particular, pues la naturaleza nos enseñó que tiene la palabra ante el ser humano que aspira a dominarla, lo cual quedó demostrado en el contexto de la baja floración. En ese sentido, necesitamos dialogar en prospectiva.

Por su parte, la Mtra. María Elena Ramos Ochoa externó un saludo en nombre del alcalde de Escuinapa y auguró éxito en los trabajos del congreso. Asimismo, el Lic. Alfredo Rojas Santín hizo un llamado a las y los estudiantes, en representación de la titular de la SEPyC, Lic. Himelda Félix Niebla, a que aprovechen las experiencias y conocimientos para complementar lo aprendido en las aulas.

En representación de las y los productores de Escuinapa, el Lic. Bonifacio Bustamante Hernández, hizo énfasis en la importante afectación económica y el impacto ambiental en los cultivos de mango, por lo cual manifestó su preocupación por que el problema de la baja floración se extienda en el tiempo.