$!Inaugura Yeraldine Bonilla obras y anuncia nuevos proyectos por $46 millones en San Ignacio

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, realizó su primera gira de trabajo por San Ignacio, donde inauguró y dio el banderazo de obras, además de anunciar nuevos proyectos que en conjunto representan una inversión cercana a los 46 millones de pesos. En Estación Dimas, comunidad de la que es originaria, la Mandataria recibió muestras de afecto de habitantes, que recordaron anécdotas de su infancia y juventud.

“Me da mucha emoción y alegría estar aquí hoy con ustedes, en mi pueblo, con la gente que me vio crecer. Me llena de nostalgia verlos, porque aquí hay una muy importante parte de mi vida, aquí está mi origen, mi familia, y traerles obras es retribuir un poco de lo mucho que esta comunidad me ha dado”, expresó. Durante esta visita, Bonilla Valverde dio el banderazo para la pavimentación con adoquín de la calle Vicente Guerrero en Estación Dimas, obra de 400 metros lineales con una inversión de 14.6 millones de pesos que incluye redes de agua potable y drenaje, alumbrado y señalización.

Además, se comprometió a rehabilitar la unidad deportiva de la comunidad con recursos por 5.7 millones de pesos, que contemplan una cancha de usos múltiples, juegos infantiles, gimnasio, techumbre y alumbrado. Posteriormente, en Barras de Piaxtla, la Gobernadora inauguró una nueva línea de conducción de agua potable con una inversión de 9 millones de pesos y una longitud aproximada de 12 kilómetros.