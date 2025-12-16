$!Inauguran aula de telebachillerato en el Palmito del Verde, Escuinapa

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento inauguró un aula para el telebachillerato comunitario de Palmito del Verde con una inversión mayor a los 400 mil pesos.

La obra que se realizó con recursos del Fondo de Infraestructura para el Fortalecimiento de los Municipios, se construyó sobre 42 metros cuadrados, el aula fue equipado con puertas, ventanas de herrería, instalación eléctrica, impermeabilización, pintura, aire acondicionado y luminarias led, la inversión total fue de 442 mil 943 pesos informó la Directora de Bienestar Social Diana Arely Ramos de la Torre.

La Síndica Procuradora Lucila Polanco Duran acudió en representación del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental le pidió a los alumnos aprovechar esta nueva aula, pues es una obra que está para la posteridad y para el servicio de futuros alumnos.