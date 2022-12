$!Inauguran parque comunitario en El Trébol, Escuinapa

“Esta comunidad fue elegida porque además de ser comunidad indígena, todos son participativos, no se brinda un apoyo económico para construir, los construyen pobladores y en este parque demostraron que son trabajadores”, dijo la funcionaria estatal.

La comisaría Nancy Janeth Flores Cedano indicó que esta obra los hace sentir honrados, pues es de gran ayuda para la comunidad, que no contaba con espacios recreativos.

“Esto es un trabajo en equipo no nada más en el gobierno, es también la sociedad en conjunto para tener obra con sentido social, esto le da vida a este pueblito, se ve ese apapacho de nuestros gobernantes, no me canso de agradecer ese apoyo que brinda a los escuinapenses nuestro Gobernador”, dijo García Sánchez.