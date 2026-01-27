$!Inauguran pavimentación en la colonia Pedro Ibarra, de Rosario

EL ROSARIO._ Con una inversión de 2.9 millones de pesos, autoridades abanderaron la inauguración en la calle Baja California Norte, en la cabecera municipal.

La vialidad ubicada en la colonia Pedro Ibarra, destacó Isabel Correa, en nombre de los beneficiarios que llegó a habitar la colonia en el año 1987 y que desde entonces había esperado la pavimentación de esta vialidad que permanecía como una deuda pendiente.

El director de Obras Públicas, Eloy Manjarrez Mancillas, detalló que los trabajos consistieron en la pavimentación con concreto hidráulico de mil 209 metros cuadrados, con una inversión de 2.9 millones de pesos, recursos destinados a fortalecer la infraestructura urbana del municipio.