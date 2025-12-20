$!Inauguran pista de hielo en Rosario tras casi un mes de espera

EL ROSARIO._ Tras casi un mes de retraso desde la llegada de su estructura, este sábado fue inaugurada la pista de hielo instalada en la explanada municipal de Rosario, en un evento que reunió a familias y estuvo acompañado de música de banda, pirotecnia, diversión y algunas inevitables caídas. Autoridades municipales informaron que el retraso en la puesta en marcha del atractivo se debió a la falta de autorización de la Comisión Federal de Electricidad para la instalación de una subestación eléctrica, además de fallas técnicas en el equipo.









Fue el martes 25 de noviembre cuando llegó el tráiler que transportaba la pista de hielo y, a pesar de que se esperaba que se pusiera en marcha el 5 de diciembre con el desfile de las luces, gala navideña y encendido del árbol, esto no se concretó. Finalmente, este 20 de diciembre se puso en marcha este atractivo, aunque el evento inaugural, programado para las 17:00 horas, inició con poco más de una hora de retraso, a fin de permitir una mayor afluencia de asistentes. Ante el retraso, una gran fila de niños y adultos se formó en la entrada para ser los primeros en disfrutar de la pista de hielo.







Se indicó que los grupos se conformarán de 25 personas, por espacio de 20 minutos; y menores de 17 años deben ser acompañados por un adulto. Además, se prohíbe el acceso a mujeres embarazadas. “Para todos los niños de la cabecera municipal que quieran venir a disfrutar la pista, de todas las sindicaturas, aquí están bienvenidos. Es de manera gratuita, y agradecer a nuestro Gobernador el apoyo que nos dio”, dijo la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar. Sobre el tiempo que permanecerá instalada la pista, que estaba contemplado para un mes, la Presidenta Municipal señaló que aún se definirá si ese periodo contará a partir de la llegada de la estructura o desde su inauguración. “Necesito platicar con él (propietario de la pista) porque hay detalles que fueron errores de nosotros y hay detalles que son de ellos, entonces vamos a tratar de hacer una mediación para que quede contenta la gente, de perdida que disfruten de las fiestas unos días más”, manifestó. Acerca de la operatividad, la Alcaldesa mencionó que será por espacio de cinco horas diarias, apartir de las 17:00 horas y hasta las 22:00 horas. “A Escuinapa, a los pueblos circunvecinos, Villa Unión, quien quiera venir, Concordia, lo importante es que vengan y disfruten y aprovechen la pista”, reiteró.