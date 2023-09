De igual manera, indicó que se colocaron casi 130 metros cúbicos de material de relleno para nivelación del terreno y construir más de 270 metros cuadrados de firme de concreto, para cubrir una superficie aproximada de 280 metros cuadrados de sombra.

La directora del plantel, Dulce Guadalupe Huerta Medina, agradeció el que la Alcaldesa haya cumplido con su promesa de construir la obra y a las demás personas que la han apoyado en distintas labores para el mejoramiento de la institución.

Por su parte la alumna, Alexandra Rivera Guzmán, a nombre de la comunidad escolar, expresó su gratitud por la techumbre que les será de gran utilidad, ya que gracias a ella, podrán realizar actividades físicas, cívicas y culturales.

“Nuestra escuela hoy luce más bella y esperamos contar con su apoyo. La comunidad de Tecualilla, en especial nosotros los alumnos y maestros del Telebachillerato Comunitario, siempre recordaremos este noble gesto que tuvo con nosotros”, dijo.

“Usted nos prometió y nos cumplió. Muchas gracias Presidenta, Blanca Estela García Sánchez, por pensar en nosotros los jóvenes, en ser una líder preocupada por el bien y la educación de nosotros. Aquí el Telebachillerato, Comunitario, Héctor Simental Beaven, siempre le recibiremos con los brazos abiertos y gracias nuevamente por esta obra que nos comprometemos a cuidar siempre”, enfatizó .

García Sánchez, indicó que, tal como lo presentó en su Plan Municipal de Desarrollo, uno de los ejes temáticos principales es el bienestar social, cuyo objetivo es ampliar la cobertura y el acceso a los servicios básicos de infraestructura social, protegiendo a los grupos más vulnerables y de alta marginación, con igualdad de oportunidades para todos.

Externó que por ello se sentía contenta de poder cumplir con el fortalecimiento de la infraestructura al sector educativo en diferentes centros de estudios, tanto en la cabecera Municipal, como en algunas comunidades.

“Realizar este tipo de obras me alientan a seguir trabajando por la transformación de Escuinapa, a su vez, me obliga a no rendirme y seguir gestionando ante las instancias competentes más recursos y seguir apostándole a crear condiciones dignas y saludables a los educandos”, concluyó.