$!Incendio consume ahorros de comerciante en el Centro de Escuinapa

Leonor acudió por la tarde a acomodar el puesto que tenía como espacio en la verbena navideña, una época que los comerciantes esperan con ansias y en su caso es el giro que maneja, pues en verano vende “cocorchata”, un negoció que tenía junto a su esposo, quien murió en la pandemia de Covid en 2021.

ESCUINAPA._ En cenizas quedaron los ahorros para la venta de dulces que tenía programada Leonor Castro, quien este sábado llegó a casa en el Centro de la ciudad para encontrarla en llamas.

“Estaba armando mi puesto y ya venía, de esto me mantengo, ellos (amigos) me echan la mano... perdí todos mis ahorros que tenía para trabajar, se acabaron, se acabaron”, expresa.

Apenas llegó y, de acuerdo a sus vecinos, lo primero que hizo fue sacar a sus ocho perros, que son la familia que la acompaña.

El incendió acabó con la recámara completa, la temperatura afortunadamente no alcanzó para que el fuego se propagara a otras partes de la casa o a viviendas aledañas, pero sí su habitación, que es donde tenía los gastos programados para los dulces que ofrece está temporada decembrina.