CULIACÁN._ El incendio forestal que se presentó en una zona de la sierra de Concordia este fin de semana ya está controlado, más no liquidado, informó María Inés Pérez Corral.

De acuerdo a un comunicado, la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable estatal explicó que desde que el incendio inició se aplicó el protocolo de prevención y control de forma interinstitucional, logrando así realizar las brechas cortafuegos necesarias y la aplicación de medidas para apagarlo lo antes posible.

“Ahorita el fuego ya está controlado, porque se hicieron las líneas negras, las brechas corta fuego que debe de estar para que no se propague más, está controlado más, no liquidado, debo decir, decimos controlado porque ya no va a llegar a las casas, ya no va a pasar de ahí porque con esas brechas cortafuegos ya no va a avanzar”, comentó.

“A la fecha llevamos 13 incendios, de los cuales 4 están controlados pero con estatus de activos y 8 más ya están totalmente mitigados donde se afectaron 316 hectáreas”.