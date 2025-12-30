El Sur
|
Accidente

Incendio reduce a cenizas vivienda de lámina en Chilillos, Rosario

El siniestro solo dejó daños materiales
Hugo Gómez |
30/12/2025 15:56
30/12/2025 15:56

EL ROSARIO._ En pérdida total quedó una vivienda de lámina y madera en la comunidad de Chilillos tras un incendio.

De acuerdo a las autoridades el hecho no ocasionó pérdidas humanas o heridos, sólo materiales.

  • $!Incendio reduce a cenizas vivienda de lámina en Chilillos, Rosario
  • $!Incendio reduce a cenizas vivienda de lámina en Chilillos, Rosario
  • $!Incendio reduce a cenizas vivienda de lámina en Chilillos, Rosario

El hecho fue reportado a la autoridad alrededor de las 15:00 horas, en la invasión de la comunidad de Chilillos, junto a la carretera a Matatán.

  • $!Incendio reduce a cenizas vivienda de lámina en Chilillos, Rosario
  • $!Incendio reduce a cenizas vivienda de lámina en Chilillos, Rosario
  • $!Incendio reduce a cenizas vivienda de lámina en Chilillos, Rosario

Luego del reporte, arribaron Bomberos de Protección Civil, Seguridad Pública para brindar el apoyo y combatir el fuego.

Hasta el momento se desconoce lo que originó el fuego ya que trascendió que los habitantes se encontraban fuera debido a su trabajo.

#Incendio
#Emergencia
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube