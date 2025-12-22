$!Incendios forestales junto a carreteras han sido mínimos: PC Rosario

EL ROSARIO._ El coordinador de Protección Civil local, José Molina Ruiz informó que ya se han reportado incendios forestales junto a carreteras pero se mantienen en niveles mínimos.
“Se han presentado algunos, mínimos hasta el momento pero si se han estado presentando”, dijo el funcionario.
Esto ante el peligro que representan, principalmente para conductores, por lo que llamó a la ciudadanía a extremar precauciones.
“Sí (es un peligro), porque pierden visibilidad los conductores y puede provocarse un accidente”, precisó.
Mencionó que la principal causa es la mano del humano, la cual ocupa hasta en un 90 por ciento de los reportes, ya sea por la quema de basura o una colilla de cigarro.
Molina Ruiz indicó que este fenómeno se relaciona principalmente al inicio del periodo de estiaje en la región.
Debido a que apenas inicia este periodo los reportes por semana oscilan entre uno y dos, pero en la parte más crítica de la sequía ascienden a los 15 o 20 reportes.