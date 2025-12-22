$!Incendios forestales junto a carreteras han sido mínimos: PC Rosario

EL ROSARIO._ El coordinador de Protección Civil local, José Molina Ruiz informó que ya se han reportado incendios forestales junto a carreteras pero se mantienen en niveles mínimos.

“Se han presentado algunos, mínimos hasta el momento pero si se han estado presentando”, dijo el funcionario.

Esto ante el peligro que representan, principalmente para conductores, por lo que llamó a la ciudadanía a extremar precauciones.